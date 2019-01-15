15 Ocak 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan çifte bomba

Kasımpaşadan çifte bomba
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Boşnak Hajrodinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık imza atarken, 'da Udinese'de kaleci 'ı da kiraladı.

hareketli kulübü , Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki ismi daha kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlılar daha önceden anlaşmaya vardığı Hırvatistan'da Osijek'te forma giyen Boşnak Haris Hajradinovic ile 'da Udinese forması giyen kaleci 'la kadrosunu takviye etti. 24 yaşındaki Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık imza atılırken, 22 yaşındaki İtalyan eldiven Scuffet'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı öğrenildi. Genç file bekçisinin, şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa'ya imza atmak için İtalya'dan yola çıktığı bildirildi.

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