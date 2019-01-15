Kasımpaşadan çifte bomba

Kasımpaşa Boşnak 10 numara Hajrodinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık imza atarken, İtalya'da Udinese'de kaleci Simon Scuffet'ı da kiraladı.

Transferin hareketli kulübü Kasımpaşa, Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki ismi daha kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlılar daha önceden anlaşmaya vardığı Hırvatistan'da Osijek'te forma giyen Boşnak 10 numara Haris Hajradinovic ile İtalya'da Udinese forması giyen kaleci Simon Scuffet'la kadrosunu takviye etti. 24 yaşındaki Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık imza atılırken, 22 yaşındaki İtalyan eldiven Scuffet'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı öğrenildi. Genç file bekçisinin, şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa'ya imza atmak için İtalya'dan yola çıktığı bildirildi.