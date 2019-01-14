14 Ocak 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Scuffet Kasımpaşa'da

Scuffet Kasımpaşada
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

, Udinese'de forma giyen İtalyan file bekçisi Simone 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından , sezonun ikinci yarısı öncesinde yeni kalecisini buldu.

Mustafa Denizli yönetiminde yoluna devam eden, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Kasımpaşa, Benfica'dan kadrosuna katacağı Bruno Varela'nın sağlık kontrollerinde sorun çıkınca, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen 22 yaşındaki Simone için harekete geçmişti.

İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

1,90 boyundaki İtalyan kaleci Simone Scuffet'in kiralanması için Udinese ile el sıkışan Kasımpaşa, genç kaleciyi satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Simone Scuffet, bu sezon 9 lig maçında forma giydi.

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