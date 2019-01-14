Scuffet Kasımpaşada

Scuffet Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Udinese'de forma giyen İtalyan file bekçisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı öncesinde yeni kalecisini buldu.
Mustafa Denizli yönetiminde yoluna devam eden, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Kasımpaşa, Benfica'dan kadrosuna katacağı Bruno Varela'nın sağlık kontrollerinde sorun çıkınca, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen 22 yaşındaki Simone Scuffet için harekete geçmişti.
İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
1,90 boyundaki İtalyan kaleci Simone Scuffet'in kiralanması için Udinese ile el sıkışan Kasımpaşa, genç kaleciyi satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Simone Scuffet, bu sezon 9 lig maçında forma giydi.
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