14 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Haris Hajradinovic Kasımpaşa'da
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Boşnak orta saha Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!