14 Ocak 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Haris Hajradinovic Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2019

ekiplerinden , Boşnak orta saha ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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