Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."