02 Ocak 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Şampiyonluk mesajı

Şampiyonluk mesajı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'in flaş ekibi , şampiyonluğa inanıyor.

'in flaş ekibi , şampiyonluğa inanıyor. Lacivert-beyazlıların Tunuslu stoperi Ben Youssef, "Hocamızın gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan, personeline kadar kulüpte herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor" diye iddialı konuştu.

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