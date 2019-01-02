02 Ocak 2019, Çarşamba
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Şampiyonluk mesajı
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor.
Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, şampiyonluğa inanıyor. Lacivert-beyazlıların Tunuslu stoperi Ben Youssef, "Hocamızın gelmesiyle takımın havası değişti, Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Bu çok kolay değil biliyoruz ama oyuncusundan, personeline kadar kulüpte herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor" diye iddialı konuştu.
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