01 Ocak 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa yarın sahaya inecek

Kasımpaşa yarın sahaya inecek
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2019

, 'in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.

Spor Toto 'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan 'da futbolculara verilen 10 günlük izin yarın sona erecek. Lacivert-beyazlılar, yarın Kemerburgaz'daki tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarının bir bölümünü İstanbul'da sürdürecek olan Paşa'nın kamp programının tamamı ise daha sonra belli olacak.

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