29 Aralık 2018, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’nın vazgeçilmezleri Veysel Sarı ve Eduok

Kasımpaşa’nın vazgeçilmezleri Veysel Sarı ve Eduok
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

’nın başarılı oyuncuları ve , ligin ilk yarısında 20 resmi müsabakada forma giyerek lacivert-beyazlı takımda en fazla görev alan isimler olarak ön plana çıktı.

Spor Toto 'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada kapatan 'da savunma ve hücumda istikrarlı oyuncular dikkat çekti. Lacivert-beyazlı ekipte deneyimli savunma oyuncusu ve , 20 resmi müsabakada forma giyerek lacivert-beyazlı takım adına ilk yarının en fazla görev alan futbolcuları oldu. İki oyuncu Süper Lig'de 17, 'nda da 3 müsabakada Kasımpaşa formasını terletti.

Veysel Sarı, sahada en fazla kalan futbolcu

Kasımpaşa'nın deneyimli stoperi Veysel Sarı, 20 resmi maçta bin 663 dakika sahada kalarak en fazla süre alan futbolcu oldu. Veysel'i bu alanda bin 574 dakikayla mevki arkadaşı Syam Ben Youssef takip ederken, 3. sırada ise bin 548 dakika ile golcü futbolcu yer aldı.

En golcü isim Diagne

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 2018- 2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdi. Başarılı oyuncu, ligde forma giydiği 17 mücadelede 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Senegalli, aynı zamanda ligin gol kralı unvanını da elinde bulunduruyor.

Asist kralı Trezeguet

Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, ilk yarıda hazırladığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç futbolcu, ilk yarıda atılan 5 golün mimarlığını üstlenirken, bu istatistiğini de rakip fileleri 5 kez havalandırarak perçinledi. Trezeguet, etkili performansıyla yerli yabancı birçok kulübün de radarına girmiş durumda. Paşa'da en fazla asist yapan ikinci futbolcu ise 4 asistle oldu.

İlk yarının en centilmen takımı Kasımpaşa

Kasımpaşa, ilk devrenin en centilmen takımı oldu. ekibinde hiçbir futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmazken, hakemler lacivert-beyazlı oyunculardan Sadiku, Pavelka, Diagne ve Eduok'u ise sarı kart ile uyardı.

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