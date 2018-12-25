Kasımpaşanın ilk yarı karnesi sağlam

Kasımpaşa'nın ilk yarı karnesi sağlam
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da en istikrarlı oyuncular Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov oldu.
Lacivert-beyazlı takımın kalecisi Ramazan ile savunma oyuncuları Veysel ile Popov, ilk yarıda 17 mücadelenin tamamında forma giyerek 1530 dakika sahada kaldı.
Kasımpaşa'da bu 3 oyuncuyu 17 mücadelede 1529 dakika süre alan Mbaye Diagne ile 17 karşılaşmada 1521 dakika sahada bulunan Trezeguet takip etti.
İstanbul temsilcisinde ligin ilk yarısında en az süreyi 2 maçta 6 dakika forma giyen Mustafa Ethem Erboğa ve 3 müsabakada 4 dakika süre bulan Hasan Bilal aldı.
EN GOLCÜSÜ DİAGNE
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 37 gol atarak bu alanda ilk sırada yer alan Kasımpaşa'da en skorer isim Mbaye Diagne oldu.
Lacivert-beyazlı takımda bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Senegalli santrfor, forma giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldı.
Kasımpaşa'da kanatlarda görev alan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Nijeryalı oyuncu Samuel Eduok, 5'er golle ön plana çıktı.
Milli futbolcu Tarkan Serbest'in 2 gol attığı lacivert-beyazlı takımda kaptan Veysel, Loret Sadiku, David Pavelka, Josue Sa ve sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta oynayabilen Abdul Rahman Khalili ise birer kez skora katkı sağladı.
KART RAPORU
Kasımpaşalı futbolcular ligin ilk 17 haftalık bölümünde hiç kırmızı kart görmedi.
Lacivert-beyazlı oyuncular ilk yarıda toplam 33 sarı kartla cezalandırıldı. Dörder sarı kart gören Diagne, Sadiku ve Eduok, Kasımpaşa'da en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.
Kasımpaşa'da ilk yarıda forma giyen 20 oyuncudan 7'sine sarı kart gösterilmedi.
İLK YARI PERFORMANSI
Kasımpaşa'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların oynadıkları maç, aldıkları süre, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Süre
|Gol
|Sarı kart
|Ramazan Köse
|17
|1530
|-
|-
|Veysel Sarı
|17
|1530
|1
|3
|Strahil Popov
|17
|1530
|-
|2
|Mbaye Diagne
|17
|1529
|20
|4
|Trezeguet
|17
|1521
|5
|-
|Syam Ben Youssef
|16
|1440
|-
|2
|Loret Sadiku
|16
|1420
|1
|4
|Samuel Eduok
|17
|1206
|5
|4
|Olivier Veigneau
|14
|1134
|-
|2
|Tarkan Serbest
|17
|1087
|2
|3
|David Pavelka
|14
|1075
|1
|3
|İlhan Depe
|11
|570
|-
|1
|Özgür Çek
|12
|402
|-
|-
|Josue Sa
|7
|398
|1
|1
|Fode Koita
|10
|181
|-
|3
|Onur Ural
|2
|128
|-
|-
|Abdul Rahman Khalili
|1
|89
|1
|-
|Hakan Demir
|7
|48
|-
|1
|Mustafa Ethem Erboğa
|2
|6
|-
|-
|Hasan Bilal
|3
|4
|-
|-
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