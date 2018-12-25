25 Aralık 2018, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın ilk yarı karnesi sağlam

Kasımpaşanın ilk yarı karnesi sağlam
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Spor Toto 'in ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan 'da en istikrarlı oyuncular , ve oldu.

Lacivert-beyazlı takımın kalecisi Ramazan ile savunma oyuncuları Veysel ile Popov, ilk yarıda 17 mücadelenin tamamında forma giyerek 1530 dakika sahada kaldı.

'da bu 3 oyuncuyu 17 mücadelede 1529 dakika süre alan ile 17 karşılaşmada 1521 dakika sahada bulunan Trezeguet takip etti.

İstanbul temsilcisinde ligin ilk yarısında en az süreyi 2 maçta 6 dakika forma giyen ve 3 müsabakada 4 dakika süre bulan aldı.

EN GOLCÜSÜ DİAGNE

'de sezonun ilk yarısında 37 gol atarak bu alanda ilk sırada yer alan Kasımpaşa'da en skorer isim Mbaye Diagne oldu.

Lacivert-beyazlı takımda bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Senegalli santrfor, forma giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da kanatlarda görev alan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Nijeryalı oyuncu , 5'er golle ön plana çıktı.

Milli futbolcu 'in 2 gol attığı lacivert-beyazlı takımda kaptan Veysel, , , ve sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta oynayabilen ise birer kez skora katkı sağladı.

KART RAPORU

Kasımpaşalı futbolcular ligin ilk 17 haftalık bölümünde hiç kırmızı kart görmedi.

Lacivert-beyazlı oyuncular ilk yarıda toplam 33 sarı kartla cezalandırıldı. Dörder gören Diagne, Sadiku ve Eduok, Kasımpaşa'da en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.

Kasımpaşa'da ilk yarıda forma giyen 20 oyuncudan 7'sine sarı kart gösterilmedi.

İLK YARI PERFORMANSI

Kasımpaşa'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların oynadıkları maç, aldıkları süre, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle:

FutbolcuMaçSüreGolSarı kart
Ramazan Köse171530--
Veysel Sarı17153013
Strahil Popov171530-2
Mbaye Diagne171529204
Trezeguet1715215-
Syam Ben Youssef161440-2
Loret Sadiku16142014
Samuel Eduok17120654
Olivier Veigneau141134-2
Tarkan Serbest17108723
David Pavelka14107513
İlhan Depe11570-1
Özgür Çek12402--
Josue Sa739811
Fode Koita10181-3
Onur Ural2128--
Abdul Rahman Khalili1891-
Hakan Demir748-1
Mustafa Ethem Erboğa26--
Hasan Bilal34--

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