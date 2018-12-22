23 Aralık 2018, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Diagne rekor kırdı

Diagne rekor kırdı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2018

'nın golcüsü , 'in 17 haftalık ilk yarısını 20 golle kapatarak rekor kırdı.

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'in 17. haftasında zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken , 2 gol kaydetti.

Bu maçta attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 20'ye çıkaran Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

, 2000-01 sezonunda Galatasarayformasıyla 17 lig maçında 18 gol atmıştı.

Diagne cezalı!

Lacivert-beyazlılar, golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.

Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınustarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

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