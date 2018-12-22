Diagne rekor kırdı
Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısını 20 golle kapatarak rekor kırdı.
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken Diagne, 2 gol kaydetti.
Bu maçta attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 20'ye çıkaran Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Mario Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasarayformasıyla 17 lig maçında 18 gol atmıştı.
Diagne cezalı!
Lacivert-beyazlılar, golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.
Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınustarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.
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