    15 Ekim 2018, Pazartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Kasımpaşada Akhisarspor maçı hazırlıkları
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrası koordinasyon çalışması yaptı.

    İdmanın diğer bölümünde üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve baskı antrenmanı yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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