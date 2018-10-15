Kasımpaşada Akhisarspor maçı hazırlıkları

15 Ekim 2018, Pazartesi
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Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrası koordinasyon çalışması yaptı.
İdmanın diğer bölümünde üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve baskı antrenmanı yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.
Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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