Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı

Kasımpaşa’nın Göztepe’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, Kemal Özdeş tezahüratları yaptı.

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak Mustafa Denizli ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa'da Göztepe maçı öncesinde taraftarlar 'Kemal Özdeş' tezahüratları yaptı.

Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.