05 Ekim 2018, Cuma
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Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Kasımpaşa’nın Göztepe’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, Kemal Özdeş tezahüratları yaptı.
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak Mustafa Denizli ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa'da Göztepe maçı öncesinde taraftarlar 'Kemal Özdeş' tezahüratları yaptı.
Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.
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