    05 Ekim 2018, Cuma

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Mustafa Denizli’ye şok! Kemal Özdeş tezahüratı yapıldı

    Maç öncesi Mustafa Denizliye şok!
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    ’nın ’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahüratları yaptı.

    Teknik Direktör ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak ile anlaşma sağlayan 'da maçı öncesinde taraftarlar 'Kemal Özdeş' tezahüratları yaptı.

    Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.

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