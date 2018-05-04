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    04 Mayıs 2018, Cuma

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa, Trabzon deplasmanında

    Kasımpaşa, Trabzon deplasmanında
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

    Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.

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