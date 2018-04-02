Kardemir Karabüksporda Antalyaspor mesaisi

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Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor mesaisi
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve iki saat süren idman, 5'e 2 top kapmayla tamamlandı.
İdmana, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin dışında bütün oyuncular katıldı.
Kulüp başkanı Mehmet Aytekin'in de takip ettiği antrenman sonunda, Yenice Trabzonspor Taraftarları Dayanışma ve Kültür Birliği Derneği Başkanı İbrahim Yaylı, Karaman'a çiçek takdim ederek başarı dileğinde bulundu.
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