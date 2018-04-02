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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor mesaisi

    Kardemir Karabüksporda Antalyaspor mesaisi
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

    Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve iki saat süren idman, 5'e 2 top kapmayla tamamlandı.

    İdmana, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin dışında bütün oyuncular katıldı.

    Kulüp başkanı Mehmet Aytekin'in de takip ettiği antrenman sonunda, Yenice Trabzonspor Taraftarları Dayanışma ve Kültür Birliği Derneği Başkanı İbrahim Yaylı, Karaman'a çiçek takdim ederek başarı dileğinde bulundu.


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