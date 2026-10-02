CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad ile eşleşti

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya ekibi Real Sociedad ile eşleşti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad ile eşleşti

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya ekibi Real Sociedad ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile final aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme aşamasında veda eden, Avrupa Kupası ikinci eleme turunda ise Belarus temsilcisi Minsk'i eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda Real Sociedad ile mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 28-29 Ekim'de İspanya'da, rövanş ise 10-11 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

#İspanya #Belarus #UEFA Şampiyonlar Ligi #İstanbul #Fenerbahçe #Real Sociedad
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe arsaVev'den Filistin'e destek
Sonraki Haber
F.Bahçe arsaVev'den Filistin'e destek