Trabzonspor deplasmanda Haymanaspor'u farklı geçti!
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.