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Trabzonspor deplasmanda Haymanaspor'u farklı geçti!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.

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Trabzonspor deplasmanda Haymanaspor'u farklı geçti!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.

#Kim #Trabzonspor
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