Fenerbahçe arsaVev Yüksekovaspor ile berabere kaldı!
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile Fenerbahçe arsaVev 1-1 berabere kaldı.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekovaspor, Princella Adubea'nın 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe arsaVev, Yağmur Uraz'ın 79. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.
Maçın son bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Karşılaşmayı Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.
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