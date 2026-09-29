Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası'nda Minsk'i ağırlıyor!
Fenerbahçe arsaVev, UEFA Avrupa Kupası 2. eleme turu rövanş maçında 30 Eylül Çarşamba günü Belarus temsilcisi Minsk'i konuk edecek.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında 30 Eylül Çarşamba günü Belarus temsilcisi Minsk'i ağırlayacak.
İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev, deplasmandaki ilk maçta Minsk'i 4-1 yenmişti.