CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe arsaVev deplasmanda Minsk'i yendi!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe arsaVev deplasmanda Minsk'i yendi!

Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.


#Belarus #Sarıyer #Fenerbahçe #Macaristan #Fenerbahçe ArsaVev
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe arsaVev'den Filistin'e destek
Sonraki Haber
F.Bahçe arsaVev'den Filistin'e destek