Fenerbahçe arsaVev deplasmanda Minsk'i yendi!
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.
Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.