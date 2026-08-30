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Fenerbahçe arsaVev evinde ABB FOMGET'i mağlup etti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-0 yendi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe arsaVev evinde ABB FOMGET'i mağlup etti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-0 yendi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan sarı-lacivertliler, Zeynep Kerimoğlu ve Zsanett Kajan'ın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

#Ankara Büyükşehir Belediyesi #Fenerbahçe ArsaVev
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