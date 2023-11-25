Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Emir Kaan.
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Lamkel Ze, Dadashov.