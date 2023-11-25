İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Emir Kaan.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Lamkel Ze, Dadashov.