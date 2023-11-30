Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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