Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İstanbulspor'un galibiyet sayıları 12. dakikada Traore ve 62. dakikada Emir Kaan Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan İstanbulspor 5 puana yükseldi ve 19. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 9 puanla 12. sırada kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU, 100'ÜNCÜ MAÇINDA KAYBETTİ



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasında antrenörlük kariyerinin 100'üncü maçına çıktı. Belözoğlu, 100'üncü maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe ile 2020-21 sezonunun son bölümünde başlayan Belözoğlu, daha sonra Başakşehir FK'yı çalıştırmıştı. İstanbul ekibinde sezona iyi bir başlangıç yapamayan genç teknik direktör, 4'üncü haftada görevini bırakmış; 8'inci haftada MKE Ankaragücü teknik direktörlüğüne getirilmişti. Belözoğlu teknik adamlık deneyiminde Fenerbahçe ile 10, Başakşehir FK ile 88, MKE Ankaragücü ile de 2 maça çıkarak 'dalya' dedi. Belözoğlu bu maçlarda 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.



HAKAN YAKIN İLK MAÇINDA KAZANDI



İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, MKE Ankaragücü karşısında sarı-siyahlı ekibin başındaki ilk maçına çıktı. Yakın, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Lige Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, alınan kötü sonuçların ardından teknik adam değişikliğine gitmişti. Tekke ile Galatasaray ile oynanan erteleme maçından önce yollar ayrılırken, İstanbulspor ligin 3'üncü hafta erteleme maçının yanı sıra 7'nci ve 8'inci haftalarında teknik sorumlu Olcay Demir yönetiminde sahaya çıkmıştı.



VINCENZO MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan İstanbulspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını tribünden takip etti. Göreve geldikten sonra lig maçlarını yakından takip etmeye başlayan İtalyan teknik adam, karşılaşmayı teknik ekipte yer alan yardımcılarıyla izledi. Öte yandan Montella, karşılaşmanın son bölümünde stattan ayrıldı. İtalyan teknik direktörün, saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Hatayspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na hareket ettiği öğrenildi.



MURAT YAKIN İLK MAÇINDA KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI



İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, İstanbulspor'un yeni çalıştırıcısı ve aynı zamanda kardeşi Hakan Yakın'ı Süper Lig'deki ilk maçında yalnız bırakmadı. Murat Yakın, karşılaşmayı Vincenzo Montella ile yan yana izledi.