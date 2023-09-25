Süper Lig takımlarından İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

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