Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Onur, Mahmadou Ba, Rroca, Lokilo, Ethemi, Eze.
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.
İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Giresunspor maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.