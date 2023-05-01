Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta müsabakasında İstanbulspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Onur, Mahmadou Ba, Rroca, Lokilo, Ethemi, Eze.

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.

İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Giresunspor maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.