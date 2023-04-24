Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Kadıköy'de, bu taraftarın önünde, koşulları çok farklı olan iki takım... Maç öncesinde de söylemiştim çok zor olacağını. İnanılmaz derecede bir mücadele verdik. Kadıköy'de 3 gol atmak, geriden gelip bunu başarmak çok büyük başarı.

Korku ile ümidin arasındayız ama ümidimiz daha fazla. Bu maç ümidimizi biraz daha artırdı. Ancak neticesinde 1 puan aldık, Fenerbahçe'ye de bundan sonrası için başarılar dilerim. Abartmaya gerek yok bence.