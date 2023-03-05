İstanbulspor, ara transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'un Fildişi Sahilli defans oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.
İstanbulspor, ara transfer döneminin son gününde defans hattını güçlendirdi. İstanbul ekibi, Adana Demirspor'un 31 yaşındaki defans oyuncusu Simon Deli'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
ERTUĞRUL ERSOY DA İMZALADI
İstanbulspor, Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ertuğrul Ersoy" denildi.
26 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak Gaziantep FK takımında forma giyiyordu.