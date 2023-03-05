İstanbulspor'dan 2 transfer birden! Ertuğrul Ersoy ve Simon Deli...

İstanbulspor'dan 2 transfer birden! Ertuğrul Ersoy ve Simon Deli...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, transferin son gününde 2 transfer birden yaptı. İstanbul kulübü Adana Demirspor'dan Simon Deli'yi ve Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy'u sezon sonuna kadar kiraladı. | Son dakika transfer haberleri

İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 00:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023- 00:10