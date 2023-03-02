Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hsara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için futbol ünyası tek yürek olmaya devam ediyor. İstanbulspor ile Galatasaray, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı bir yardım maçı düzenliyor. Karşılaşmanın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS yardım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Galatasaray maçını anlık takip etmek için tıklayın...

İstanbulspor ile Galatasaray, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı yardım maçında karşı karşıya geliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarının sarılması için tek yürek olan futbol dünyası, bu kez de İstanbulspor ile Galatasaray'ın depremzedeler için yaptığı karşılaşmaya tanıklık edecek. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.