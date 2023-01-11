Berke Özer İstanbulspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor transferde adeta şov yapıyor. İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Berke Özer'i kadrosuna katmıştı. Eyüpspor oyuncuyu sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiraladı.
Mehmet Cem Çakır| İstanbulspor Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 13:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023- 14:01
İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Berke Özer'i kadrosuna katmıştı.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız transfere dair detayları aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a aktardı.
Kulaksız, "Berke Özer'i sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiraladık. Oyuncunun rekabet içinde olmasını istiyoruz. Berke'nin oynama garantili bir sözleşmesi yok" dedi.