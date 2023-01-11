Berke Özer İstanbulspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor transferde adeta şov yapıyor. İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Berke Özer'i kadrosuna katmıştı. Eyüpspor oyuncuyu sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiraladı.

Mehmet Cem Çakır| İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 13:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023- 14:01