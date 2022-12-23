"Son yılların en iyi F.Bahçe’si..."
İstanbulspor golü son dakikada buldu!
23 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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