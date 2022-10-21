İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "Futbol iklimimizin özeti gibiydi"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Antalyaspor yenilgisi sonrası konuştu. Korkmaz, "İkinci yarı daha kontrollü oldu ama maçın ikinci yarısı futbol iklimimizin özeti gibiydi" dedi. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 23:20 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 23:20