Karagümrük - İstanbulspor maçının ardından Osman Zeki Korkmaz galibiyeti anlattı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrü'ü 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz maç sonunda konuştu. Korkmaz, "Kazanmadığımız maçlarda da, ya da düşündüğümüz gibi olmadığında da odaklandığımız şey hiçbir zaman skor olmadı. Oyun kültüründen bahsediyorduk, takım olarak neler yapabiliriz diye, geçen seneden bu yana böyleydi. Bugün de düşündüğümüz gibi oldu." dedi.

İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 23:39