Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, Pro Lisans sürecinin başlamasının ardından Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imzasını attı.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 5, 2022
Pro Lisans sürecine başlayan Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz'ı tebrik eder, başarılar dileriz. pic.twitter.com/kK5OLys4yt
İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme uzattı
İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme uzattı. Sarı-siyahlılar bu anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Yayın Tarihi: 05.09.2022- 18:08