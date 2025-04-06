ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı saat 16.00'da başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR-EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Thiam

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Eyüpspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.