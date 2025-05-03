Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşılaşıyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 2'den yayınlanan mücadele saat 19.00'da başladı. Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Bilal Gölen yapıyor.

Mücadele öncesi Atakaş Hatayspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor. RAMS Başakşehir ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Abdulkadir, Görkem, Boutobba, Bamgboye, Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Deniz, Piatek