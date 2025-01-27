Süper Lig'de 21. haftada heyecan sürüyor.
Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 5-4'lük skorla mağlup etti.
Maçta Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada (KK) Kilama, 54. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 76. dakikada Winck kaydetti.
Atakaş Hatayspor'un golleri ise 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel, 45+11. ve 58. dakikadalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.
Konuk ekipte Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Hakan Keleş'in öğrencileri bu galibiyetle 25 puana yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Atakaş Hatayspor ise sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.