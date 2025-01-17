Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Teknik Direktör Murat Şahin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MURAT ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

"İLK YARIYA BAKINCA 1 PUAN AZ"

"Şimdi ilk yarı, maçın geneline baktığınızda 1 puana seviniyoruz. Her puan bundan sonra, önemli. Ancak, ilk yarı bana sorsanız 1 puanı ister miydiniz diye, ilk yarı oynanan oyuna, oyuncularımın taktik disiplinine, mücadelelerine 1 puan az diye düşünüyorum. İkinci yarı penaltıdan sonra, golden sonra oyunda düşüş oldu. Bundan önce, geçmişten gelen takımda bazı sıkıntılar var. Uzun süredir kazanamama sıkıntısı var. Bunlar çözülecek sorunlar, çözeceğiz. Bizi de bu ligde ikinci yarı bu kadar zorlayabilecek büyük takımlar var. Bunlardan birinden puan almak moral motivasyon açısından önemli. Daha çok çalışmalıyız. Eksiklerimizi test maçıydı. Oyuncularımın neler yapabileceğini, nelerin eksik olduğunu çok net gördük. Üstüne gideceğiz. Cumartesi pazar izinliler. Biz buradayız. Analizleri yapacağız. Burada matematiksel olarak düşme pozisyonunu bitirene kadar savaşa devam edeceğiz. Bugün yapılması gereken mücadeleyi yaptı oyuncularım. Bundan sonra çok yolumuz var. Galatasaray rakibimiz değil. İhtiyacımız olan puandı. Kasımpaşa ve içeride Antalyaspor maçları var. Bu iki maçı kazanırsak başka şeyler konuşabiliriz. Kazanmak için ilk yarıdaki oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunları yapacağız. Zamanımız var. Bundan sonrası için daha çok umutluyuz. Düzelteceğiz bu işi."