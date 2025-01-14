Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Murat Şahin oldu!

Rıza Çalımbaydan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışa geçen Atakaş Hatayspor sonuca ulaştı.

Bordo-beyazlı ekip bu göreve Murat Şahin'i getirdi.

Şahin daha önce Antalyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor gibi kulüplerde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Murat Şahin, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacağı Hatayspor'a 1.5 yıllık imza attı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Murat Şahin. Kulübümüz, Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu, Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Galatasaray'ı konuk edecek.