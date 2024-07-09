Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kerim Alıcı'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kerim Alıcı için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Alıcı, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcumuz Kerim Alıcı, Kulüp Başkanımız Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/tyqI97zhpu— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 9, 2024