Trendyol Süper Lig'de kalmayı başaran ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da, orta sahada sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Fisayo Dele-Bashiru, "Mecburi satın alma" şartı ile Lazio'ya kiralandı. Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.