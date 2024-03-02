Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu ve "Kazanmak ve puan almak isterdik. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız.

Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz.