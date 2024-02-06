Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden futbolcu Chiristian Atsu için sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Genç teknik adam, "Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

SON GOLÜNÜ ATMIŞTI

Türkiye'yi yasa boğan depremden saatler önce Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Hatay'da 5 Şubat akşamında oynanan maçın 90+7. dakikasında harika bir frikik golüne imza atan Chiristian Atsu, takımına galibiyeti getirmişti.