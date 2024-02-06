AA muhabirinin FIFA'dan elde ettiği 31 Ağustos 2023 tarihli belgeye göre, sözleşme imzalamasından 10 gün sonra deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Tunuslu oyuncusu, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu dönemde alacağı 124 bin avro ödemesini talep etti. Dudziak'ya ayrıca alacaklarına ek olarak yüzde 5 gecikme faizi ile avukat ve dava masraflarının da Hatayspor tarafından karşılanmasını istedi.

FIFA'nın Dudziak'ı kısmen haklı bularak futbolcuya 45 bin 632 avro (1,5 milyon lira) ödenmesine karar verdiği öğrenildi. Bu ödemenin yapılamaması durumunda ise kulübe transfer yasağının geleceği ifade edildi.

YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Futbolculuk kariyerine Alman ekibi Hertha Berlin'de sürdüren Dudziak, sosyal medya hesabından depremin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Hatayspor'la anlaştıktan sonra takımla beraber bir hafta geçirdik. Maalesef hepimizi üzen talihsiz felaket yaşandı. Sonrasında kulübümle ve hocamla görüştükten sonra karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Basında çıkan asılsız haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Hiçbir şekilde Hatayspor'dan para talebim olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

3 MAÇTA SÜRE ALDI

Dudziak, 26 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı sözleşme ile Hatayspor'a transfer olmuştu. Sözleşmeye göre, futbolcuya 5 ay boyunca aylık 24 bin avro olmak üzere toplamda 120 bin avro ile ek olarak 4 bin avro ev ve araba kiralaması için ödeme yapılacaktı.

6 Şubat 2023 tarihindeki deprem nedeniyle lig maçları süresiz olarak ertelenmiş ve Hatayspor'un ligden çekilmişti. Futbolcu, 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ise 3 maçta süre almıştı.