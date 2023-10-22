Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:



Ligde yenilmeyen 3 takım var birisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi var. Oyun olarak, coşku olarak, taraftar olarak saygı duyulması gereken bir takım var karşımızda. Ancak biz de saygıya değer bir takım olduğumuzu düşünüyoruz.

Bize böyle bir misafirperverlik gösterdikleri için Hatay adına onlara teşekkür ediyorum. Ben zaten evime geldim. Burası beni ben yapan yer. Destekleri için teşekkür ederim. Biz de Hatay için mücadele edip puan ya da puanlar almak istiyoruz.

Kazanmaya odaklıyız. Oyunun nasıl gelişebileceğini tahmin edebiliyoruz ve ona göre plan yaptık. Maçı dakikalara bölerek her bölüm için hazırlık ve planımız var. İnşallah istediğimiz oyunu oynayarak galip gelmeye çalışacağız.