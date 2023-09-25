Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Trabzonspor'u iyi analiz etmiştik. Sadece uzun top şişirip ikinci topları alarak kaleye gitmeye çalışan Trabzonspor var. 65. dakikadan sonra fiziksel olarak düşeceklerini biliyorduk. Bir an bile kaybedeceğimizi düşünmedim.

Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Bazıları ailelerinden uzak. Bazıları tesislerde kalıyor. Sahamız yok. Tesisimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ancak kimle oynarsak oynayalım zevk veren futbol oynayan ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu gösterdik.

"Çok doluyuz. Yaşadıklarımız, olanlar. Konuşurken duygulanıyorum. Bugün ben saat 12:00'den oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 16:00'da geldim otele. Bilinmeyen çok şey var ama anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bu takım çok şey hak ediyor.