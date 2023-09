Sponsorluk imza törenine Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç ve Genel Müdür Eralp Arslankurt katıldı.

Aydın Toksöz, şirket binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Hatay adına yapılan her işin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Hatayspor olarak ne zaman sahaya çıkacağımızı bile hayal edemez bir durumdaydık. O kadar sorunlar vardı ki en son düşünülecek şeydi sahaya çıkmak ama o kadar güzel destek gördük ki onun gururunu yaşıyoruz. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatayspor olarak sahaya sadece maç için çıkmadıklarını, depremden zarar gören insanlar, Hatay ve Türkiye için de mücadele ettiklerini ifade eden Toksöz, "O yüzden bu destekler bizim için çok önemli. Destek verenleri sponsor olarak düşünmüyoruz. İyi geçinmemizi sağlayacak bir babaya kavuştuğumuzu düşünerek imzalar atıyoruz." diye konuştu.

Ligden çekilen kadın futbol takımının tekrar lige katılımı konusunda soru yöneltilen Aydın Toksöz, "Bu sezon maalesef tesisleşme ve saha konusundaki eksikliklerden dolayı katılamadık. Şehirde bir saha yoktu. Ancak önümüzdeki dönemlerde kadın futboluna devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatay'ın kadın futbolunda var olmasını sağlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: "HEP BERABER BAŞARIYA KAVUŞACAĞIZ"

Sponsor desteği için teşekkür eden Volkan Demirel de, şunları dile getirdi:

"Sponsorlarla beraber daha da güçlü olacağız, Hatay'ı daha yukarı taşımaya çalışacağız, kendi adıma söz veriyorum. Her yerde çok konuştuk, artık depremle ilgili yaraları daha fazla deşmek istemiyorum. Hatay olarak, o bölgedeki insanlar olarak her zaman destekler görüyoruz. Yanımızda olanlara minnettarız, her zaman teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlerin sayesinde ayağa kalktık. Birçok sponsor var, maddiyat değil içten gelen sponsorluklar. Gönülden destekleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik olacak. Hep beraber başarıya kavuşacağız, kendi adıma sizlere söz veriyorum."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demirel, "Depremden sonra bile o bölgede kimse kalmak istemiyor. Siz futbolcuları orada nasıl tutabiliyorsunuz?" sorununu, "Biz Riva'dayız, bakanlığın tesisinde. Sadece maç günleri Mersin'e gidiyoruz." dedi.

"NE KADAR BAŞARILI OLURSAK O DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLAR O KADAR MUTLU OLUYOR"

İlk iki ay ne yapacaklarını bilmediklerine dikkati çeken Demirel, şöyle konuştu:

"Oyuncuları deprem bölgesine getirmek çok zor. Sonra Mersin'de oynayacağımız belli olunca oyuncularla konuşarak ikna ettim. 3-4 ay boyunca teker, teker ülkelerine gidip aileleri, eşleri, babalarıyla konuşarak ikna etmeye çalıştım. Hedeflediğimiz 15 oyuncu vardı. İki tanesini finansal gerekçelerle alamadık. Yaş ortalaması hep düşük oyuncular. Bir tarafta, kendilerini kanıtlamak isteyen oyuncular. Başarılı olurlarsa belki büyük takımlara gidecekler. Hedefleri anlattım, yürümek isteyip istemediklerini sordum. Onlar da, 'Seninle mücadele edeceğiz' diyerek geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor süreçten geçtik, ayağa kalktık. Bu destek karşılığında takımı ilk maçta sahaya çıkardık ve güzel bir başlangıç yaptık. Tam yeterli değiliz, daha iyi olmamız lazım. Ne kadar başarılı olursak deprem bölgesindeki insanlar o kadar mutlu oluyor. Benim hedefim bu. Ligde sıralamada alacağımız yer değil, onlara biraz tebessüm ettireniliyorsam bu benim için en büyük başarıdır."

Yabancı takımlara transfer olan Türk futbolcularla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Türkiye'den transfer olması bizim için her zaman büyük mutluluktur. Bu sene dünyanın devlerine transferlerimiz oluyor. Bizim adımıza mutluluk verici. Bu transferler, gurur kaynağımız. Benim başka bir gururum, Bertuğ Yıldırım'ın gitmesi. Bizim oyuncumuz olduğu için onun gitmesi benim adıma daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

"LIVAKOVIC FENERBAHÇE'YE FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Milli takım hakkında değişimle ilgili bir yorum yapmayacağını söyleyen Demirel, "Tabii ki hayallerimiz var herkes için. Ama şu an en büyük hayalim, Hatay'ı bir yere getirmek." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic'in, Volkan Demirel'e ait videolarını izleyerek motive olduğu ve Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatılan teknik adam, "Yaş olarak onlardan büyük olduğum için o nesil beni çok izlemiştir. Faydalı olduysa çok mutlu oldum tabii ki. Livakovic de benim izlediğim ve Dünya Kupası'nda çok beğendiğim bir kaleciydi. Buraya gelmesi de Fenerbahçe için hayırlı olmuştur. Fenerbahçe'ye fayda sağlayacaktır." görüşünü paylaştı.

"JÜBİLE YAPMASI HEM MUSLERA'YA HEM GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞIR"

Volkan Demirel, "Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın jübilesi için yapılacak bir maçta Galatasaray forması giyip giymeyeceği" sorusunu da yanıtladı.

"Jübile" sözü geçince "İnşallah" diyerek gülüşmelere neden olan Demirel, "Teklif olursa benim için sorun yok. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın ve biz de o maçta bulunalım, bunlar güzel şeyler. Fenerbahçe'de jübilemle ilgili herhangi bir beklentim olmadı. En büyük gurur Fenerbahçe formasını giymektir. Muslera da benim gibi düşünüyordur. Jübile yapması hem Muslera'ya hem Galatasaray'a çok yakışır. İnşallah gönlüne göre bir futbol kariyeri bitişi olur." dedi.

"ÇOK TARTIŞTIM AMA TAMAMEN SAHA İÇİNDE"

Futbolculuk döneminde saha içinde yaşadığı tartışmalar ve günümüzde yaşanan ayrışmalar üzerine de konuşan Demirel, kardeşlik ortamının yavaş yavaş geri geleceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ben de tartıştım ama tamamen saha içinde. Saha dışında kim kimi görürse sarılıp öpüşüp, konuşuyor zaten. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz de iyi bilirsiniz. Kavgayı sadece sahada verirsiniz. Kazanma odaklı bir insanım, kazanamayınca da üzülüyorum. Kazanma endeksli insanlarız, öyle büyüdük, öyle geldik. Bazen kavgaya da dönüşebilir performans almak adına bu. Yoksa hiçbirimizin içinde kötülük yok. Tüm camialarda birliktelik söz konusu. İleride tribünlerde de göreceğiz. Seyircilere de bunu yayarsak, yüzde 50-50 taraftara dönüştürebilirsek tribünleri, biraz zor ama daha iyi olacaktır. Eski günlere doğru bence yavaş yavaş adım atmaya başladık gibi geliyor."

Volkan Demirel, depremzedeler yararına İsviçre'de 15 yıl sonra yapılan maçtan çok keyif aldıklarını ve katkı sunanlara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

SPONSOR FİRMA YETKİLİLERİ

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç ise 50 yıllık şirketlerinin deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay'a ve Hatayspor'a destek vermeye devam edeceğini anlatarak, "Altyapı ve barınma sorunları çok yüksek. Devlet elinden geleni yapıyor. Hepimiz de elimizden geleni yapmalıyız. Bu sadece sponsorluk anlaşması değil, daha ötede bizim için çok önemli olan bir gönül birliği. Gönlümüz Hatayspor'la." ifadelerini kullandı.