Hatayspor'da genç oyuncu Bertuğ Yıldırım ile yollar ayrılıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcunun yeni adresi belli oldu. Birçok takımın peşinde olduğu 21 yaşındaki hücum oyuncusu, tercihini Fransa'dan yana kullandı.

5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE BONSERVİS!

Hatayspor, Bertuğ Yıldırım transferinden 5 milyon euro'nun üstünde bir gelir elde edecek.

Santrfor bölgesinde oynayan Bertuğ Yıldırım, her iki kanatta da görev alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ Yıldırım, 2021 yılında Hatayspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu, bu sezon Hatayspor'a döndü.