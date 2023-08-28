Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verildi.
Hatayspor Napoli'den Faouzi Ghoulam'ı transfer etti
Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2023- 22:59
Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verildi.