Pendikspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PENDİKSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pendikspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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