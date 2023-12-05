TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası!
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Bitexen Antalyaspor maçındaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
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Yayın Tarihi: 05.12.2023- 20:26