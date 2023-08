TRANSFER HABERLERİ: Hatayspor Engin Can Aksoy'la sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 19 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy 4 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Can'a formamızla daha nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.