Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
F. Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Adnan Uğur, Sturaro, Mendes, Lasagna, Serdar Dursun
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Oğuzhan, Aburjania, Matondo, Lamkel Ze, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg